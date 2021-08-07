Почти 2 тысячи заявок поступило на получение «арктического гектара»

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков рассказал, что около двух тысяч заявок на получение «арктического гектара» поступило за шесть дней.

Большинству желающих приобрести землю от 26 до 50 лет. Мурманская область стала лидером «арктического гектара». Более тысячи людей подали заявление на гектар. На втором месте — Архангельская область и 559 заявок. В два раза меньше желающих в Ямало-Ненецком автономном округе. 123 заявки пришлись на республику Карелию, сообщает РИА «Новости».

Министр отметил, что около 13% заявок подала молодежь в возрасте до 25 лет и около 10% — пожилые люди.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что все 9 лесных пожаров, действующих в Карелии, локализованы на площади около 12 тысяч гектаров. На текущий момент в Карелии действуют 9 лесных пожаров на площади 12015 га в Муезерском, Калевальском, Беломорском, Пряжинском, Суоярвском районах.