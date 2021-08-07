Почти 2 тысячи заявок поступило на получение «арктического гектара»

Почти 2 тысячи заявок поступило на получение «арктического гектара»
123 заявки пришлись на республику Карелию. Фото: Pixabay

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков рассказал, что около двух тысяч заявок на получение «арктического гектара» поступило за шесть дней.

Большинству желающих приобрести землю от 26 до 50 лет. Мурманская область стала лидером «арктического гектара». Более тысячи людей подали заявление на гектар. На втором месте — Архангельская область и 559 заявок. В два раза меньше желающих в Ямало-Ненецком автономном округе. 123 заявки пришлись на республику Карелию, сообщает РИА «Новости».

Министр отметил, что около 13% заявок подала молодежь в возрасте до 25 лет и около 10% — пожилые люди.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что все 9 лесных пожаров, действующих в Карелии, локализованы на площади около 12 тысяч гектаров. На текущий момент в Карелии действуют 9 лесных пожаров на площади 12015 га в Муезерском, Калевальском, Беломорском, Пряжинском, Суоярвском районах.

арктический гектар архангельская область карелия мурманская область Россия


 

Новости партнеров
Пьяный стажер-охранник искупался в луже у «Лахта Центра» и умер
Пьяный стажер-охранник искупался в луже у «Лахта Центра» и умер
Молодая пара была найдена мертвой в квартире на Авиаконструкторов
Молодая пара была найдена мертвой в квартире на Авиаконструкторов
Шойгу предложил завершить планы СССР и перенести в Сибирь научно-промышленные центры-города
Шойгу предложил завершить планы СССР и перенести в Сибирь научно-промышленные центры-города
Россия взяла два золота, но могла больше, а в толкании ядра произошел уникальный случай
Россия взяла два золота, но могла больше, а в толкании ядра произошел уникальный случай
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Почти 2 тысячи заявок поступило на получение «арктического гектара»
Шарлиз Терон поделилась трогательными кадрами со своими детьми
Росстат: туры из России в Турцию в июле подешевели почти на 6%
Врач назвала пять способов справиться с метеочувствительностью
Опасный штамм ковида обнаружили в Японии незадолго до Олимпиады
Количество браков за первые полгода 2021 выросло
Россиян предупредили о мошенничестве с дубликатами сим-карт
В Роспотребнадзоре назвали наиболее подверженную длинному COVID группу