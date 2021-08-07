Врач Хоманов: дельта-штамм коронавируса изменяет голос

Последствия могут проявляться у людей от мала до велика. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Последствия могут проявляться у людей от мала до велика. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Люди с дельта-штаммом после выздоровления сталкиваются с изменением голоса и длительным воспалением носоглотки. Об этом заявил врач-терапевт Константин Хоманов.

Врач отметил, что постковидный синдром может проявляться по разному. Это может быть потеря веса, хроническая усталость, снижения продуктивности и памяти, апатия и изменения голоса. Еще долго не проходит покраснение горла. Об этом сообщает ТАСС.

Хоманов обратил внимание на то, что после выздоровления может отсутствовать обоняние и ощущаться боль в суставах и мышцах.

Последствия могут проявляться у людей от мала до велика, отмечает медик. Он считает, что «Дельта» вариант ковида стали чаще переносить молодые.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что американские СМИ утверждают, что незадолго до начала летней Олимпиады в Токио Япония передала в Глобальную базу данных геномов вирусов сведения о том, что обнаружила в стране опасный штамма ковида «Лямбду».