Один россиянин заразил коронавирусом полторы тысячи человек

Один россиянин заразил коронавирусом полторы тысячи человек
Суперраспространители могут заразить еще больше. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Самым большим случаем распространения ковида стало заражение одним жителем России полторы тысячи человек. Об этом заявил сотрудник научного центра «Вектор» Александр Семенов.

Так, в стране есть случай суперраспространения, когда один россиянин заразил сразу полторы тысячи людей, отметил он. Один человек с обычным штаммом ковида заражает двух-трех человек, с «дельта»-штаммом — пять-шесть. Об этом сообщает ТАСС.

Суперраспространители могут заразить еще больше, уверен Семенов. В основном, это люди, которые не соблюдают меры безопасности, не носят маски и посещают много общественных мест.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что люди с дельта-штаммом после выздоровления сталкиваются с изменением голоса и длительным воспалением носоглотки. Об этом заявил врач-терапевт Константин Хоманов.

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