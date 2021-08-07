Юрист рассказал, чем может обернуться отказ от наследства

Отказ от наследства может обернуться неприятными последствиями. Об этом заявил юрист Александр Заблоцкис.
Если наследник отказывается от своей доли, договорившись с другими наследниками о компенсации, то в случае изменения планов того человека отказ от наследства нельзя вернуть и активизировать обратно, отметил юрист. Об этом сообщает РИА «Новости».
Также отказ от доли в бизнесе может плохо отразиться из-за перехода контрольного пакета акций к некомпетентным менеджерам.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что журналисты подсчитали, какое наследство осталось после смерти актера и режиссера Владимира Меньшова. Приблизительной суммой поделились на «Дни.ру». По предварительным расчетам, наследники поделят между собой около 100 миллионов рублей. Артист скончался из-за последствий коронавируса.