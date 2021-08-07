Юрист рассказал, чем может обернуться отказ от наследства

Отказ от наследства может обернуться неприятными последствиями. Об этом заявил юрист Александр Заблоцкис.

Если наследник отказывается от своей доли, договорившись с другими наследниками о компенсации, то в случае изменения планов того человека отказ от наследства нельзя вернуть и активизировать обратно, отметил юрист. Об этом сообщает РИА «Новости».