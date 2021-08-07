Разводка моста Ладожского моста перекроет трассу «Кола» 9 августа

Разводка моста Ладожского моста перекроет трассу «Кола» 9 августа
Ладожский мост находится рядом с деревней Марьино в Ленобласти. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

В понедельник, 9 августа, на федеральной трассе «Кола» остановят движение транспорта на время разводки Ладожского моста.

Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северно-Запад», автомобильную дорогу полностью перекроют на 45 минут для разводки Ладожского моста, расположенного рядом с деревней Марьино в Кировском районе Ленинградской области.

Переправа будет разведена в период с 15:00 до 15:45. В это время по реке пройдут буксирный состав и теплоход, высота которых 23,5 метра. Автомобилистам принесли извинения за временные неудобства и обратились с просьбой учитывать эту информацию при планировании поездки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что разводка моста через Свирь перекроет трассу «Кола» 7 августа. Мост будет разведен в период с 11:10 до 13:10.

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