Разводка моста через Свирь перекроет трассу «Кола» 7 августа

В субботу, 7 августа, на федеральной трассе «Кола» остановят движение транспорта на время разводки моста через реку Свирь.

Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северно-Запад», автомобильную дорогу полностью перекроют на два часа для разводки моста через Свирь, расположенного рядом с городом Лодейное Поле в Ленобласти.

Переправа будет разведена в период с 11:10 до 13:10. В это время по реке пройдут суда, высота которых 21 метр. Автомобилистам принесли извинения за временные неудобства и обратились с просьбой учитывать эту информацию при планировании поездки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с 9 августа в Петербурге ограничат движение по трем улицам. На время работ ограничат движение по Кадетской линии В.О. от Большого проспекта В.О. до Университетской набережной, а также по Ольгинской дороге и улице Шишкина в Парголово.