После дождя в Петербурге затопило Ладожский вокзал

В Северной столице в субботу начались проливные дожди. Из-за сильных осадков подтопило Ладожский вокзал.
Кадры с места событий появились VK-сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Со слов местных жителей, во время дождя на железнодорожном вокзале в Красногвардейском районе начались протечки. Вода стекает ручьем прямо со стен и скапливается на полу, образуя большие лужи.
«Водопад на Ладожском вокзале», — говорится в подписи к публикации.
Петербуржцы тем временем отмечают в комментариях, что Ладожский вокзал во время дождей затапливает уже не первый год.
«Он самого дня постройки весь течёт», — написал пользователь.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге в субботу может выпасть четверть месячной нормы осадков. Завтра также возможен дождь.