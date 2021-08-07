После дождя в Петербурге затопило Ладожский вокзал

В Северной столице в субботу начались проливные дожди. Из-за сильных осадков подтопило Ладожский вокзал.

Кадры с места событий появились VK-сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Со слов местных жителей, во время дождя на железнодорожном вокзале в Красногвардейском районе начались протечки. Вода стекает ручьем прямо со стен и скапливается на полу, образуя большие лужи.

«Водопад на Ладожском вокзале», — говорится в подписи к публикации.

Петербуржцы тем временем отмечают в комментариях, что Ладожский вокзал во время дождей затапливает уже не первый год.

«Он самого дня постройки весь течёт», — написал пользователь.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге в субботу может выпасть четверть месячной нормы осадков. Завтра также возможен дождь.