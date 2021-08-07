В Приморском районе открылась новая поликлиника с бассейном

В Приморском районе открылась новая поликлиника с бассейном
Новая поликлиника на Вербной. Фото: Смольный

На Вербной улице в Приморском районе открылась новая поликлиника. В ней построили отделение лечебной физкультуры с бассейном.

Новая поликлиника на Вербной. Фото: Смольный
Новая поликлиника на Вербной. Фото: Смольный

Как сообщили в Смольном, местные жители долго ждали открытия поликлиники №125 на Вербной. При строительстве пришлось сменить трех подрядчиков. Последней организации удалось достроить здание с хорошим качеством.

Поликлиника рассчитана на 600 посещений в смену, она сможет обслуживать до 60 тысяч человек. К медучреждению уже успели прикрепиться 60 тысяч взрослых жителей Коломяг.

В поликлинике есть отделение для вакцинации и углубленной диспансеризации. За смену здесь смогут привиться 250 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пять поликлиник Петербурга получат новое оборудование за 84 млн рублей.

новости СПб поликлиника 125 приморский район


 

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