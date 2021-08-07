На Ладожском вокзале справились с подтоплением

На Ладожском вокзале устранили подтопление, которое образовалось во время сильных дождей.

Как сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороге (ОЖД), частичное подтопление железнодорожного вокзала в Красногвардейском районе ликвидировано. Сейчас специалисты разбираются в причинах произошедшего. Скорее всего, это могло произойти из-за проблем с ливневой канализацией, передает «Петербургский дневник».

Напомним, вода стекает ручьем прямо со стен и скапливается на полу, образуя большие лужи. Петербуржцы тем временем отмечают в комментариях, что Ладожский вокзал во время дождей затапливает уже не первый год.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге в субботу может выпасть четверть месячной нормы осадков. Завтра также возможен дождь.