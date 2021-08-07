В Ленобласти опознали скелет в камуфляже

В Ленобласти опознали скелет в камуфляже
Выясняются обстоятельства смерти. Фото: pixabay.com

Скорее всего, он принадлежит парню, которого искали на протяжении нескольких месяцев.

В Лужском районе установили данные мужчины, чей скелет был найден в лесу. Об этом пишет 47news, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Тело обнаружили 6 августа у садоводства «Дивное». Сначала полицейские не могли установить личность, но позже выяснили, что перед ними скелет 21-летнего петербуржца, который пропал 3 мая 2021 года. Несколько месяцев назад молодой человек ушел из садоводства «Лутиновка», после чего перестал выходить на связь со своими близкими.

Точные причины смерти молодого человека установит медицинская экспертиза. Известно, что скелет был одет в камуфляж, в карманах лежал мобильный телефон и банковская карта.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что у Пулковской обсерватории на дереве висело тело мужчины.

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