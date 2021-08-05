У Пулковской обсерватории на дереве висело тело мужчины

У Пулковской обсерватории на дереве висело тело мужчины
Труп висел на дереве у обсерватории. Фото: сайт Пулковской обсерватории (http://www.gaoran.ru)

Непонятно, каковы обстоятельства смерти.

В Московском районе утром 4 августа на дереве нашли бездыханное тело мужчины. Личность погибшего до сих пор не установлена.

Как стало известно Gazeta.SPb, труп обнаружили на Пулковском шоссе, недалеко от зданий астрономического обсерватория. На одном из деревьев весело тело мужчины. При себе у трупа не было ни документов, ни других предметов, благодаря которым можно было бы опознать личность. Сотрудники правоохранительных органов пытаются выяснить обстоятельства инцидента, а также понять, кто умер.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что тракторист из Узбекистана нашел гниющее труп мужчины в Ленобласти. На пугающую находку мужчина наткнулся во вторник, 3 августа в четырех километрах от поселка имени Свердлова. Прибывшие правоохранители не смогли установить на месте причину смерти и личность погибшего.

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