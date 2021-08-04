Тракторист из Узбекистана нашел гниющее труп мужчины в Ленобласти

Тракторист из Узбекистана нашел гниющее труп мужчины в Ленобласти
Полицейские проводят проверку. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Во Всеволожском районе Ленобласти тракторист из Узбекистана обнаружил труп. Личность погибшего устанавливается.

На пугающую находку мужчина наткнулся во вторник, 3 августа в четырех километрах от поселка имени Свердлова. Прибывшие правоохранители не смогли установить на месте причину смерти и личность погибшего.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, погибший был одет в черную куртку, синий свитер, темно-синие джинсы и черные калоши.

Сейчас тело мужчины направлено в морг.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что изрезанный труп обнаружили после пожара в квартире в Колпино. На вид погибшему 35 лет, на правом плече имеет татуировку в виде иероглифа, предположительно зарегистрирован в доме №17 на Пролетарской улице.

Всеволожский район полиция труп


 

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