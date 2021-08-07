В Ленобласти спасли рыбаков с острова Медвежий

Мужчины не могли самостоятельно добраться до «большой земли».

В Приозерском районе сегодня, 7 августа, спасали рыбаков, которые оказались на острове Медвежий. Добраться туда они смогли, а вот покинуть остров самостоятельно – нет. Об этом сообщает аварийно-спасательная служба Ленобласти.

Речь идет об острове посреди озера Вуокса. Туда отправились двое мужчин, чтобы порыбачить. В какой-то момент они осознали, что не могут добраться до «большой земли», пришлось вызывать спасателей. Затем они объяснили, что у них сломался лодочный мотор.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти опознали скелет в камуфляже. Скорее всего, он принадлежит парню, которого искали на протяжении нескольких месяцев.