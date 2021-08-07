В Ленобласти спасли рыбаков с острова Медвежий

В Ленобласти спасли рыбаков с острова Медвежий
Рыбаки в порядке. Фото: скриншот Вконтакте

Мужчины не могли самостоятельно добраться до «большой земли».

В Приозерском районе сегодня, 7 августа, спасали рыбаков, которые оказались на острове Медвежий. Добраться туда они смогли, а вот покинуть остров самостоятельно – нет. Об этом сообщает аварийно-спасательная служба Ленобласти.

Речь идет об острове посреди озера Вуокса. Туда отправились двое мужчин, чтобы порыбачить. В какой-то момент они осознали, что не могут добраться до «большой земли», пришлось вызывать спасателей. Затем они объяснили, что у них сломался лодочный мотор.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти опознали скелет в камуфляже. Скорее всего, он принадлежит парню, которого искали на протяжении нескольких месяцев.

ленинградская область новости СПб остров медвежий спасатели


 

Новости партнеров
Шойгу предложил завершить планы СССР и перенести в Сибирь научно-промышленные центры-города
Шойгу предложил завершить планы СССР и перенести в Сибирь научно-промышленные центры-города
Врачи рассказали, как избежать тромбозов после коронавируса
Врачи рассказали, как избежать тромбозов после коронавируса
Спасатели подвели итоги разгула стихии в Петербурге: 49 мм осадков, повалены 19 деревьев
Спасатели подвели итоги разгула стихии в Петербурге: 49 мм осадков, повалены 19 деревьев
Молодая пара была найдена мертвой в квартире на Авиаконструкторов
Молодая пара была найдена мертвой в квартире на Авиаконструкторов
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Летучая мышь летела две тысячи километров, чтоб ее убил кот в России
Повар рассказал, как приготовить раков, чтобы не отравиться
Футболист «Зенита» Малком забил решающий гол на Олимпиаде
В Ленобласти спасли рыбаков с острова Медвежий
В Ленобласти опознали скелет в камуфляже
Более 230 тысяч французов протестуют против санитарных пропусков
В Лужском районе поймали мошенниц, обманывавших пенсионеров
Вирусолог объяснил случай заражения 1,5 тысяч человек от одного россиянина