В Госдуме прокомментировали слухи об увеличении рабочей недели

В Госдуме прокомментировали слухи об увеличении рабочей недели
В Госдуме опровергли новость. Фото: Государственная дума РФ.

Новость опровергли и назвали чьей-то фантазией.

Замглавы комитета Госдумы по труду Михаил Тарасенко прокомментировал слухи о продлении рабочей недели. Об этом 7 августа пишет ТАСС.

Он отметил, что таких изменений точно не будет. Также Тарасенко не верит, что однажды введут четырехдневную рабочую неделю. Оба события он назвал чем-то «из области фантазий».

Напоминаем, что идею о продлении рабочей недели предложил один из депутатов партии КПРФ, с ним начали спорить другие депутаты Госдумы, но новость довольно сильно встревожила россиян.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что эксперт назвал условие перехода россиян на четырехдневную рабочую неделю. Шмаков обратил внимание на то, что нужно говорить не о рабочих днях, а о числе рабочих часов в неделю. Так, в Конституции указана 40-часовая рабочая неделя.

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В Госдуме прокомментировали слухи об увеличении рабочей недели
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