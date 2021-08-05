Эксперт назвал условие перехода россиян на четырехдневную рабочую неделю

Сделать выходными три дня можно, увеличив количество рабочих часов с восьми до десяти. Фото: Pixabay

Сделать выходными три дня можно, увеличив количество рабочих часов с восьми до десяти. Фото: Pixabay

Переход на «четырехдневку» возможен, только если сотрудники сохранят прежнюю зарплату. Об этом заявил глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.

Он отметил, именно это вызывает много вопросов у работодателей, которые в основном выступают против перехода на «четырехдневку».

Шмаков обратил внимание на то, что нужно говорить не о рабочих днях, а о числе рабочих часов в неделю. Так, в Конституции указана 40-часовая рабочая неделя. Он уверен, надо говорить о 35 или 36 часах работы в неделю или по-другому строить рабочие графики. Об этом сообщают «Известия».

Глава ФНПР отметил, что сделать выходными три дня можно, увеличив количество рабочих часов с восьми до десяти.

Он напомнил, что «четырехдневку» в России вряд ли реализуют в ближайшие два года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Финляндии назвали незаконным требование работодателя сообщать о вакцинации.