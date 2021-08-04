В Финляндии назвали незаконным требование работодателя сообщать о вакцинации

Профессор трудового права из Финляндии Сеппо Коскинен назвал незаконным требование работодателя к сотруднику сообщать о прививке.

Так, Коскинен считает, что такая медицинская информация строго конфиденциальна и защищается законом. Отказ предъявлять сертификат о прививке не должен влечь за собой какие-то плохие последствия, уверен профессор. Об этом сообщает Demokraatti.

Коскинен рассказал о незаконности требования после того, как в одной финской ассоциации сказали, что работодатель в целях обеспечения безопасности может требовать у работников прививочный сертификат. Подчиненные имеют право отказывать, уверяет профессор.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что от 1/5 всех инфицированных ковидом — «суперраспространителей» — происходит 80% всех заражений, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.