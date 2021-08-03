20% инфицированных COVID-19 заражают всех остальных

20% инфицированных COVID-19 заражают всех остальных
Единственный выход - это вакцинация и соблюдение мер защиты.  Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

От 1/5 всех инфицированных ковидом — «суперраспространителей» — происходит 80% всех заражений, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

До сих пор не понятно, почему некоторые, не имея у самих никаких проявлений болезни, являются настоящей угрозой для тех, кто с ними контактирует, задается вопросом Мясников. Об этом он размышляет у себя на страничке в Instagram.

Мясников считает, что здесь играют роль сразу несколько факторов. Это генетика и особенности иммунитета. Так и получается, что некоторые близко общаются с заболевшими ковидом и не заражаются, а другие, даже соблюдая все меры предосторожности, сразу заболевают.

Врач отмечает, что тогда мы никогда не знаем, кто этот «суперраспространитель». Например: молодой или пожилой человек.

Мясников считает, что единственный выход — это вакцинация и соблюдение мер защиты.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ситуация с ковидом в стране остается достаточно напряженной.

Александр Мясников вакцинация коронавирус соцсети суперраспространители


 

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