Попова назвала ситуацию с COVID-19 в России напряженной

Ситуация с ковидом в стране остается достаточно напряженной. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Также мы видим снижение темпов прироста заболевших, отметила Попова. Это указывает на наметившуюся тенденцию к стабилизации эпидемии, считает глава. Об этом сообщает kp.ru.

Попова обратила внимание на то, что среди выявляемых случаев ковида за последние три недели июля индийский штамм составлял почти 70%. Это самый крупный показатель за весь период наблюдений. Сейчас у России одна цель, отмечает она, это — максимальный охват вакцинированием россиян.