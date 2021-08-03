Попова назвала ситуацию с COVID-19 в России напряженной

Попова назвала ситуацию с COVID-19 в России напряженной
Сейчас у России одна цель, это - максимальный охват вакцинированием россиян. Фото: kremlin.ru
Ситуация с ковидом в стране остается достаточно напряженной. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Также мы видим снижение темпов прироста заболевших, отметила Попова. Это указывает на наметившуюся тенденцию к стабилизации эпидемии, считает глава. Об этом сообщает kp.ru.
Попова обратила внимание на то, что среди выявляемых случаев ковида за последние три недели июля индийский штамм составлял почти 70%. Это самый крупный показатель за весь период наблюдений. Сейчас у России одна цель, отмечает она, это — максимальный охват вакцинированием россиян.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Краснодарском крае врачи спасли пациента со 100-процентным поражением легких во время ковида. Это произошло во Второй краевой клинической больницы. Врачи и медсестры реанимации этого медучреждения буквально вернули человека с того света.
анна попова вакцинация Роспотребнадзор Россия статистика


 

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