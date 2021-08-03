Врачи спасли пациента со 100-процентным поражением легких

Врачи спасли пациента со 100-процентным поражением легких
За время пандемии они спасли тысячи жизней. Фото: Pixabay

В Краснодарском крае врачи спасли пациента со 100-процентным поражением легких во время ковида. Это произошло во Второй краевой клинической больницы.

Врачи и медсестры реанимации этого медучреждения буквально вернули человека с того света. 54-летний житель Кропоткина в реанимации провел почти два месяца. Все это время он был в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев на личной странице «ВКонтакте».

Глава Краснодарского края поблагодарил медиков. Он отметил, что в этой реанимации 2 врачей и 30 медсестер. За время пандемии они спасли тысячи жизней.

«Но свои семьи порой не видят неделями», — высказался губернатор.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что производители масок попросили ужесточить правила их продажи. Производители медицинских масок попросили устранить пробелы в отраслевой нормативной базе.

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