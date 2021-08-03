Производители масок попросили ужесточить правила их продажи

Производители масок попросили ужесточить правила их продажи
Вот такие не проверенные изделия вынуждены закупать медучреждения. Фото: pixabay.com

Производители медицинских масок попросили устранить пробелы в отраслевой нормативной базе. С этой просьбой они обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину.

Проблемы в этой отрасли отражаются так, что медики в больницах получают небезопасные маски, не защищающие их в опасной красной зоне. Об этом сообщает РБК.

Авторы обращения обратили внимание на то, что упрощенный порядок регистрации масок приводит к тому, что недобросовестные производители маркируют свой товар определенными классами защиты (FFP2-FFP3) без прохождения нужных испытаний и их подтверждения. Вот такие не проверенные изделия вынуждены закупать медучреждения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что переболевшие ковидом довольно часто жалуются на обострение хронических заболеваний. Об этом заявил гастроэнтеролог Никита Харлов.

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