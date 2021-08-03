Врач предупредил об опасных проявлениях постковидного синдрома

Постковидный синдром может длиться от месяца до полугода. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Постковидный синдром может длиться от месяца до полугода. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Переболевшие ковидом довольно часто жалуются на обострение хронических заболеваний. Об этом заявил гастроэнтеролог Никита Харлов.

Врач отметил, что среди его пациентов встречались те, у кого обострялись панкреатиты, также ковид приводил к усилению запоров и болезни кишечника. Об этом сообщает РИА «Новости».

Также медик обратил внимание на то, что у пациентов может быть после ковида депрессивное расстройство. Появляются астма и бронхит. Постковидный синдром может длиться от месяца до полугода.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписал новое «антикоронавирусное» постановление. Документ корректирует работу школ, в том числе проведение линеек первого сентября. Педагоги смогут приступить к работе, если поставили прививку или при наличии отрицательного ПЦР-теста.