Врач предупредил об опасных проявлениях постковидного синдрома

Врач предупредил об опасных проявлениях постковидного синдрома
Постковидный синдром может длиться от месяца до полугода. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Переболевшие ковидом довольно часто жалуются на обострение хронических заболеваний. Об этом заявил гастроэнтеролог Никита Харлов.

Врач отметил, что среди его пациентов встречались те, у кого обострялись панкреатиты, также ковид приводил к усилению запоров и болезни кишечника. Об этом сообщает РИА «Новости».

Также медик обратил внимание на то, что у пациентов может быть после ковида депрессивное расстройство. Появляются астма и бронхит. Постковидный синдром может длиться от месяца до полугода.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписал новое «антикоронавирусное» постановление. Документ корректирует работу школ, в том числе проведение линеек первого сентября. Педагоги смогут приступить к работе, если поставили прививку или при наличии отрицательного ПЦР-теста.

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