Петербуржцев с металлоискателем нашел скелет в лесу

Мужчина искал металлолом, но случайно обнаружил человеческие останки.

В лесном массиве Зеленогорска 7 августа мужчина обнаружил останки человека. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Известно, что мужчина отправился на поиски металлолома, но обнаружил скелет. Он тут же позвонил полицейским, который прибыли на место инцидента. Там они обнаружили скелетированные фрагменты человеческого тела, одетого в синий пуловер и черные брюки. Личность погибшего не установлена – непонятно также, что стало причиной смерти.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти опознали скелет в камуфляже. Скорее всего, он принадлежит парню, которого искали на протяжении нескольких месяцев.