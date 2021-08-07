Петербуржцев с металлоискателем нашел скелет в лесу

Петербуржцев с металлоискателем нашел скелет в лесу
Проводится проверка. Фото: unsplash

Мужчина искал металлолом, но случайно обнаружил человеческие останки.

В лесном массиве Зеленогорска 7 августа мужчина обнаружил останки человека. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Известно, что мужчина отправился на поиски металлолома, но обнаружил скелет. Он тут же позвонил полицейским, который прибыли на место инцидента. Там они обнаружили скелетированные фрагменты человеческого тела, одетого в синий пуловер и черные брюки. Личность погибшего не установлена – непонятно также, что стало причиной смерти.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти опознали скелет в камуфляже. Скорее всего, он принадлежит парню, которого искали на протяжении нескольких месяцев.

лес новости СПб скелет


 

Новости партнеров
Апраксин двор опустеет как минимум на полгода
Апраксин двор опустеет как минимум на полгода
Биолог рассказал о самых грибных местах в Ленобласти
Биолог рассказал о самых грибных местах в Ленобласти
Россия взяла два золота, но могла больше, а в толкании ядра произошел уникальный случай
Россия взяла два золота, но могла больше, а в толкании ядра произошел уникальный случай
В Петербурге к 2032 году могут открыть 12 станций метро
В Петербурге к 2032 году могут открыть 12 станций метро
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржцев с металлоискателем нашел скелет в лесу
С поезда Мурманск-Адлер госпитализировали уже 56 детей
В Госдуме прокомментировали слухи об увеличении рабочей недели
Финский залив обмелел у «Лахта Центра»
В Ленобласти спасают пугливую нерпу
Летучая мышь летела две тысячи километров, чтоб ее убил кот в России
Повар рассказал, как приготовить раков, чтобы не отравиться
Футболист «Зенита» Малком забил решающий гол на Олимпиаде