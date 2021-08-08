В воскресенье в Пулково задержали три авиарейса

В петербургском аэропорту Пулково задерживаются три международных и внутренних авиарейса. Причины задержки не указываются.

Об этом стало известно в воскресенье, 8 августа. Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Нового Уренгоя, Калининграда и Сочи. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Первым задерживается рейс YC 846 до Нового Уренгоя. Пассажиры авиакомпании «Ямал» рассчитывали покинуть Петербург в 03:20, однако время вылета сдвинули ровно на два часа – 5:20.

Кроме того, позже положенного вылетит самолет до Калининграда, который обслуживает авиакомпания «Уральские авиалинии». Изначально планировалось, что рейс U6 053 начнет выполняться в 06:00, но время отправления сдвинули на 6:25.

Также с опозданием вылетит рейс N4 139 до Сочи. Туда полетит самолет авиакомпании «Северный Ветер». Изначально планировалось, что воздушный транспорт поднимется в небо в 11:00, но вылет перенесли на 12:00.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что трамваи по маршруту «Купчино» — Шушары — Славянка» запустят через два года. Линия будет работать на условиях государственно-частного партнерства. Длинна линии составит 20 километров, а парк будет состоять из 22 трамваев.