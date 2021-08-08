В России за сутки выявили более 22 866 случаев коронавируса

В России за сутки выявили более 22 866 случаев коронавируса
Россия продолжает проводить тесты на коронавирус. Фото: Администрация Петербурга

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 22 866 человек.

Об этом стало известно сегодня, 8 августа. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии достигло 6 447 750.

За вчерашний день от последствий COVID-19 скончались 787 человек. Всего с начала пандемии от последствий коронавируса умер 164 881 гражданин РФ. За сутки полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 15 669 человек. Общее количество выздоровлений достигло 5 755 507.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на втором месте — 1 907 случаев. Лидером стала Москва — 2 761 случай. На третьем месте Московская область — 1 527.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что доля суперраспространителей ковида, которые заражают вирусом больше среднестатистической нормы, в нескольких регионах России может достигать 80% и более.

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