В Ленобласти коронавирус выявили еще у 235 человек

В Ленобласти коронавирус выявили еще у 235 человек
В Ленобласти продолжают выявлять новые случаи коронавируса. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

В Ленинградской области зафиксировано еще 235 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Об этом стало известно сегодня, 8 августа. В официальной сводке истории коронавируса в регионе теперь значится 57 983 заболевших. 81,78% из них или 47 376 человек к настоящему времени выздоровели. Смертность в Ленобласти составляет 3,76% (по России в целом — 2,55%).

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Ленобласть оказалась на месте 32. Петербург находится на втором— 1 907 зараженных. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватил еще 2 761 человек. Третье место у Подмосковья — 1 527 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что люди с дельта-штаммом после выздоровления сталкиваются с изменением голоса и длительным воспалением носоглотки. Об этом заявил врач-терапевт Константин Хоманов.

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