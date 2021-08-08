Полумарафон «Северная столица» ограничил движение в центре города

Полумарафон «Северная столица» ограничил движение в центре города
Подробный список ограничений можно увидеть на сайте комитета по транспорту. Фото: pixabay.com

Спортивный полумарафон «Северная столица» ограничил движение в центре Петербурга. Потесниться автолюбителям придется до 13:00.

Так, с 8 часов утра проезд личного и общественного транспорта поэтапно происходит на участках Садовой улицы, Невского проспекта и Дворцового проезда. Также проезд будет закрыт у площади Труда, Васильевского и Петроградского острова.

На тот же период будет организовано двустороннее движение на Вознесенском проспекте, набережной Мойки, Большой Конюшенной улице и нескольким линиям Васильевского острова.

Подробный список ограничений можно увидеть на сайте комитета по транспорту.

Участники марафона совершат забег через исторические места. Спортсмены минуют Дворцовую площадь, Казанской собор, Петропавловскую крепость, Ростральные колонны, Адмиралтейство и Исаакиевский собор.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из-за полумарафона «Северная столица» транспорт изменит маршрут.

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