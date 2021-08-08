Неизвестные сломали памятный крест в Матвеевском саду

Памятный деревянный крест был сломан в Матвеевском саду. В полицию поступило сообщение от дворника.

Инцидент произошел на Кронверской улице в Петроградском районе Петербурга. В полицию обратилась 49-летняя женщина, работающая дворником.

Как сообщил 78.ru сообщил источник в правоохранительных органах, по данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Крест был установлен на месте бывшей церкви Святого апостола Матфея.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вандал разукрасил памятник Ленину на Большом проспекте В.О. Отдел дознания УМВД России по Василеостровскому району Петербурга возбудил уголовное дело по статье «Вандализм».