Автомобиль снес светофор на выезде из Токсовского тоннеля

В Калининском районе Петербурга водитель легкового автомобиля снес светофор.
Дорожный инцидент случился сегодня утром, 8 августа, на выезде из Токсовского тоннеля в сторону улицы Руставели. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
По предварительным данным, автомобиль марки Volkswagen не справился с управлением на мокрой дороге и снес светофор.
Судя по фотографиям, водитель серьезно не пострадал.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что каршеринг устроил серьезное ДТП на Свердловской набережной. Транспортные средства серьезно пострадали.