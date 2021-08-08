Автомобиль снес светофор на выезде из Токсовского тоннеля

Автомобиль снес светофор на выезде из Токсовского тоннеля
ДТП на выезде из Токсовского тоннеля. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

В Калининском районе Петербурга водитель легкового автомобиля снес светофор.

Дорожный инцидент случился сегодня утром, 8 августа, на выезде из Токсовского тоннеля в сторону улицы Руставели. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По предварительным данным, автомобиль марки Volkswagen не справился с управлением на мокрой дороге и снес светофор.

Судя по фотографиям, водитель серьезно не пострадал.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что каршеринг устроил серьезное ДТП на Свердловской набережной. Транспортные средства серьезно пострадали.

авария дтп новости СПб


 

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