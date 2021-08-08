Задержан молодой мужчина, похитивший сумку у жителя Озерковой улицы

Сотрудники полиции задержали злоумышленника, ограбившего мужчину в Петродворцовом районе Петербурга.

Преступный инцидент произошел в пятницу, 6 августа, около 23:30 в парадной дома №45 по улице Озерковой. Неизвестный применил физическую силу в отношении 22-летнего мужчины и похитил его сумку. В ней находился мобильный телефон и деньги.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и области, 7 августа около 18:00 в ходе розыска у дома №8 по Фронтовой улице задержали подозреваемого — 23-летнего мужчину.

Уголовное дело возбудили по факту грабежа.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге двое мужчин, угрожая пистолетом, похитили сумку с деньгами. В полиции возбудили уголовное дело.