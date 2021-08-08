Велосипедист отлетел в сторону после столкновения с авто на Бухарестской

ДТП с велосипедом на пересечении улиц Дмитрова и Бухарестской. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

ДТП с велосипедом на пересечении улиц Дмитрова и Бухарестской. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

На пересечении улиц Дмитрова и Бухарестской произошло ДТП с участием легковушки и велосипеда. Водителю двухколесного транспорта понадобилась срочная помощь медиков.

Дорожный инцидент случился сегодня, 8 августа. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По предварительным данным, водитель не заметил велосипедиста на полупустой дороге.

«Ехал на зеленый сигнал светофора, а водитель не затормозил. Парню здоровья, видели, как отлетел», — написал автор поста.

На фотографиях видно, что к месту происшествия прибыли сотрудники дорожной полиции и скорой помощи. Информация о состоянии велосипедиста не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Парголово «Газель» сбила велосипедиста. У «Газели» после столкновения отвалилась часть бампера.