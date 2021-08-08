Европа пересматривает отношение к трансгендерам

Европа пересматривает отношение к трансгендерам
Некоторые принимают судьбоносное решение очень рано. Фото: pixabay

Операция по гендерной смене относится к радикальным операциям и предусматривает множество процедур, которые длятся годы. Процесс является необратимым. Так, вернуть утраченные части тела обратно невозможно. Именно поэтому в Европе хотят ужесточить требования к проведению подобных операций.

В последнее время процедура стала слишком простой, считают эксперты. В Испании, например, для получения документов о смене пола можно не проходить операции вообще. Для прохождения гормонального лечения и операции не нужна справка от психолога. Об этом сообщает РИА «Новости».

Проблемы с гендерной самоидентификацией бывают у многих людей. С возрастом это, зачастую, проходит. Однако, не всегда. Некоторые принимают судьбоносное решение очень рано, а о последствиях, как правило, сильно не задумываются. Среди рисков после смены пола: рак, тромбоз, остеопороз и болезни сердца.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что трансгендерная дочь актера Михаила Ефремова рассказала, что собирается в ближайшем будущем совершить переход и стать мужчиной.

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