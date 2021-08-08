Кабмин расширил границы заповедника «Даурский» в Забайкальском крае

Кабмин расширил границы заповедника &#171;Даурский&#187; в Забайкальском крае
Заповедник увеличился на 39 тысяч гектаров. Фото: группа "Заповедник "Даурский" в "ВКонтакте".

Правительство расширило границы природного заповедника «Даурский» в Забайкальском крае. Документ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Заповедник увеличился на 39 тысяч гектаров. Это событие усилить охрану заповедника и живущих там животных. Площадь заповедника равна более 84 тысяч гектаров. Об этом сообщает ТАСС.

Минприроды поручили обеспечить особую охрану новой территории заповедника. Также Минприроды обязано направить в Росреестр документы для постановки новых участков на кадастровый учет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на заповедных территориях в Петербурге действует режим особой охраны. Жителям города напомнили, за какие нарушения в заповедниках можно получить штраф до 4000 рублей. Как сообщили в Смольном, в Северной столице насчитывается 16 особо охраняемых природных территорий регионального значения: девять природных заказников и семь памятников природы.

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