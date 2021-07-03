Петербуржцам напомнили о штрафах за нарушение правил в заповедниках

Петербуржцам напомнили о штрафах за нарушение правил в заповедниках
В Северной столице насчитывается 16 особо охраняемых природных территорий регионального значения. Фото: pixabay

На заповедных территориях в Петербурге действует режим особой охраны. Жителям города напомнили, за какие нарушения в заповедниках можно получить штраф до 4000 рублей.

Как сообщили в Смольном, в Северной столице насчитывается 16 особо охраняемых природных территорий регионального значения: девять природных заказников и семь памятников природы. Горожанам напомнили, что в заповедниках действует режим особой охраны и до 12 июля введен противопожарный режим.

Посетителям заповедников запрещено разводить костры и использовать мангалы, рубить деревья и кустарники, собирать растения, вредить животным, оставлять мусор на территориях, а также строить, ездить на транспорте. В ряде зон также запрещается выгуливать питомцев и нарушать тишину в период гнездования птиц.

Нарушителям грозит административная ответственность и штраф в размере от 3 до 4 тысяч рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Стрельне создадут природный заказник «Шунгеровский».

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