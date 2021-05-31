В Стрельне создадут природный заказник «Шунгеровский»

В Петродворцовом районе Петербурга собираются создать новый природный заказник регионального значения «Шунгеровский». Он появится на границе с Ленобластью в Стрельне.

Как сообщили в Смольном, заказник появится на территории Стрельны. Он будет состоять из двух участков, которые разделит Волхонское шоссе, — лесопарка и долины реки Кикенка.

Всего в Петербурге 15 таких территорий. Восемь из них — государственные природные заказники и семь — памятники природы.

Сейчас на территории будущего заказника в Стрельне обитает 18 видов млекопитающих и более 70 видов птиц. Кроме того, там насчитывается более 600 видов растений, в том числе занесенных в Красную книгу.

Заповедную территорию планируется оградить от путей проезда машин. Будут установлены информационные знаки и стенды, ликвидирована свалка мусора.

В «Шунгеровском» нельзя будет строить, разводить открытый огонь, ездить на автомобилях, рубить деревья, уничтожать объекты животного мира, мусорить и вредить природе любыми другими способами.

Кроме того, в заказнике создадут первый в районе экомаршрут.

Также в Смольном рассказали, что в ближайшие три года в Петербурге хотят создать еще три особо охраняемые природные зоны — в Приморском, Курортном и Выборгском районах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что градозащитники Петербурга подали в суд на Минкульт и Смольный из-за бездействия в создании музея-заповедника на Охтинском мысу.