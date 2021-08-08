Беглов обратился к петербуржцам в честь Дня окончания Ленинградской битвы,

Губернатор Петербурга Александр Беглов обратился к петербуржцам в честь Дня окончания Ленинградской битвы. Она отмечается 9 августа.

Самая долгая в Великой Отечественной войне битва за Ленинград закончилась 77 лет назад. Ее продолжительность была три дня. Она унесла жизни сотен тысяч человек, сообщает пресс-служба Смольного.

Беглов отдал долг памяти полководцам этой битвы (Жукову, Говорову и другим). Он поблагодарил всех, кто защищал город: и ветеранов боя, и тружеников тыла . Глава Петербурга пожелал им крепкого здоровья, благополучия и больше добра.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор Александр Беглов с рабочим визитом посетил пешеходный переход через железнодорожные пути в створе Туристской улицы в Приморском районе города. Петербуржцы неоднократно обращались к властям с просьбой построить в этом месте безопасный переход.