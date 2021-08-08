На пароме «Принцесса Анастасия» отменили все круизы в этом году

Организаторы также советуют перенести бронь на следующий год. Фото: скриншот "MOBY SPL: паром «Принцесса Анастасия»"

Организаторы также советуют перенести бронь на следующий год. Фото: скриншот "MOBY SPL: паром «Принцесса Анастасия»"

Паром «Принцесса Анастасия» больше не отправится в путешествие.

В этом году рейсов уже не будет. Об этом сообщают «Невские новости».

Отмена поездок связана с пандемией ковида. Сейчас отправление парома невозможно в связи с ограничениями, которые введены в нескольких странах. Туристам, которые приобрели билеты на рейсы в этом году, вернут деньги. Организаторы также советуют перенести бронь на следующий год. Сезон 2021 закончен.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из-за плохой погоды для безопасности пассажиров рейсы «Метеоров» между островом Валаам и Сортавалой остановили. Приостановили рейс «Метеора» № 504 отправлением из Валаама. Сейчас порывы ветра до 18 м/с, а высота волны на Ладожском озере доходит почти до трех метров. Из-за такой погоды временно остановили курсирование «Метеоров», чтобы не допустить опасных ситуаций.