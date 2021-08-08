В Производственном цехе на Политрука Пасечника пожар

Снова в Петербурге пожар. На этот раз он в Красносельском районе города.

Сегодня, в воскресенье, восьмого августа, в три часа дня поступила информация о пожаре по адресу: ул. Политрука Пасечника, д. 16, к. 2. Об этом сообщает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Так, в помещении производственного цеха начала гореть электроустановка. Сначала пожарные присвоили первый ранг пожара. Через час огонь потушили.

В пожаре никто не пострадал. В тушении пожара участвовали девять спецмашин и 41 пожарный.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге на КАДе огнем всполохнул «Вольво». Очередной пожар произошел в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Сегодня почти в два часа дня поступила информация о пожаре по адресу: сорок первый километр Кольцовой автодороги. В машине «Вольво С80» сгорел салон и детали.