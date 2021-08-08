В Петергофе открылся первый сенсорный сад для особенных детей

Первое в Северной столице пространство с терапевтическим эффектом для реабилитации детей с ментальными нарушениями открылось в детском доме-интернате № 1 в Петергофе.

Сенсорный сад представляет собой пространство-конструктор, для которого психологи разработали различные игры и «развивалки». Все детали сада собрали вручную из природных материалов, сообщает пресс-служба Смольного.

Нужный эффект достигается за счёт прикосновений различных натуральных поверхностей, а также поливании цветов. Такой новый сад можно использовать для настоящей психотерапии. В саду могут заниматься более 300 воспитанников интерната.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что количество детей, попавших в больницу Краснодарского края после отправления в поезде Мурманск — Адлер увеличилось до 87. Их состоянии оценивают, как положение в легкой и средней степени тяжести.