Число госпитализированных детей с поезда на Кубани увеличилось до 87

Число госпитализированных детей с поезда на Кубани увеличилось до 87
Всего в поезде ехали 246 детей и 24 взрослых. Фото: Бечин Денис

Количество детей, попавших в больницу Краснодарского края после отправления в поезде Мурманск — Адлер увеличилось до 87. Их состоянии оценивают, как положение в легкой и средней степени тяжести.

С кишечной инфекцией в Туапсинской больнице 67 детей, в Апшеронской — 12, в Белореченской — восемь. Всего в поезде ехали 246 детей и 24 взрослых. Остальные дети находятся в здравницах Туапсинского района. Об этом сообщает ТАСС.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава Роспотребнадзора Анна Попова прокомментировала массовое отравление детей, которые ехали из Мурманска в Адлер. Она отметила, что специалисты уже нашли причину инцидента. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на ведомство. Попопва отметила, что сотрудники Роспотребнадзора оперативно отобрали биоматериал от пострадавших, чтобы понять, почему они отравились.

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