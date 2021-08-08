Названа причина массового отравления детей в поезде Мурманск-Адлер

Названа причина массового отравления детей в поезде Мурманск-Адлер
Попова лично следит за развитием событий. Фото: kremlin.ru

Возбудителем стал норовирус второго типа.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова прокомментировала массовое отравление детей, которые ехали из Мурманска в Адлер. Она отметила, что специалисты уже нашли причину инцидента. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на ведомство.

Попопва отметила, что сотрудники Роспотребнадзора оперативно отобрали биоматериал от пострадавших, чтобы понять, почему они отравились. На данный момент установлено, что возбудителем стал норовирус второго типа. Попова добавила, что инцидент находится на ее личном контроле.

Напоминаем, что в больницы с поезда увезли в больницы почти 60 детей. Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге возбудили уголовное дело после отравления в детском саду.

анна попова госпитализация отравление поезд Роспотребнадзор


 

Новости партнеров
Муцениеце намекнула на желание вернуть Прилучного. Воссоединение звёзд «Закрытой школы» - дело времени?
Муцениеце намекнула на желание вернуть Прилучного. Воссоединение звёзд «Закрытой школы» - дело времени?
"На море ехать не надо, море само уже здесь": насытившиеся эстетикой ливня петербуржцы делятся снимками затопленных улиц
Россия взяла два золота, но могла больше, а в толкании ядра произошел уникальный случай
Россия взяла два золота, но могла больше, а в толкании ядра произошел уникальный случай
Под Петербургом нашли гроб на обочине платной трассы
Под Петербургом нашли гроб на обочине платной трассы
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Названа причина массового отравления детей в поезде Мурманск-Адлер
Певицу Бритни Спирс хотят отправить в психиатрическую клинику
Сиделка жестоко избила и душила 95-летнюю женщину
Петербуржцев с металлоискателем нашел скелет в лесу
С поезда Мурманск-Адлер госпитализировали уже 56 детей
В Госдуме прокомментировали слухи об увеличении рабочей недели
Финский залив обмелел у «Лахта Центра»
В Ленобласти спасают пугливую нерпу