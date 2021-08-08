Названа причина массового отравления детей в поезде Мурманск-Адлер

Возбудителем стал норовирус второго типа.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова прокомментировала массовое отравление детей, которые ехали из Мурманска в Адлер. Она отметила, что специалисты уже нашли причину инцидента. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на ведомство.

Попопва отметила, что сотрудники Роспотребнадзора оперативно отобрали биоматериал от пострадавших, чтобы понять, почему они отравились. На данный момент установлено, что возбудителем стал норовирус второго типа. Попова добавила, что инцидент находится на ее личном контроле.

Напоминаем, что в больницы с поезда увезли в больницы почти 60 детей. Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге возбудили уголовное дело после отравления в детском саду.