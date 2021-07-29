В Петербурге возбудили уголовное дело после отравления в детском саду

В Петербурге возбудили уголовное дело после отравления в детском саду
Учреждение проверяют на наличие нарушений. Фото: pixabay.com

В учреждении зарегистрировали 25 случаев кишечной инфекции.

В Санкт-Петербурге сегодня, 29 июля, возбудили уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил в связи с отравленными в детском саду детьми. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

В ведомстве отметили, что в учреждении зарегистрировали 26 случаев кишечной инфекции. Двое детей нуждались в госпитализации. В связи со случившемся работу детского сада приостановили. Сотрудники правоохранительных органов разбираются, кто виновен в случившемся.

На данный момент уже выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических правил.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербургский отель «Ладога» закрыли после отравления школьников.

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