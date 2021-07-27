Петербургский отель «Ладога» закрыли после отравления школьников

Петербургский отель &#171;Ладога&#187; закрыли после отравления школьников
Заведение проверили и выявили там санитарные нарушения. Фото: pixabay.com

Роспотребнадзор временно остановил работу организации «Ладога-отель» после отравления школьников из Екатеринбурга.

Из РЖД поступило сообщение о случаях кишечной инфекции у школьников, следовавших из Северной столицы в Екатеринбург. Так, последний раз дети ели в ресторане отеля «Ладога» в Петербурге. Об этом сообщает 78.ru.

Заведение проверили и выявили санитарные нарушения. Это плохое санитарное содержание помещений ресторана, нарушение условий хранения еды, изготовление блюд без технологических документов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на «Коле» после аварии с КамАзом госпитализировали школьника. Парень находится в больнице в состоянии средней тяжести. В Ленинградской области 23 июля произошла авария, в результате которой пострадал школьник. Об этом пишет 47news, ссылаясь на собственные источники.

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