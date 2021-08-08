Адмирала Лобанова похоронили в одной ограде с убитыми им женой и сыном

С воинскими почестями на Серафимовском кладбище в Петербурге сегодня, в воскресенье, восьмого августа похоронили адмирала в отставке Леонида Лобанова. На грустное событие пришли дочь, внуки и знакомые военные пенсионеры Лобанова.

На похоронах было мало речей, однако дочь в последний раз прочла папе написанное ею для него стихотворение. Об убийстве жены и сына не вспоминали. Говорили только хорошее. Об этом сообщает «Фонтанка».

Похоронили адмирала около часа дня. А в три часа дня прошло прощание с его 84-летней женой и их 56-летним сыном. Из родственников собралось семь человек. Пели церковные псалмы. После их похоронили в одной ограде с Лобановым.

Тела 84-летней Нелли Лобановой и её 56-летнего сына нашли в квартире на улице Бутлерова 24 июля. Два трупа лежали на диване. Им перерезали горло и вскрыли животы. Подозреваемым сразу же стал сам Лобанов. Он погиб от электрички в середине июля.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что названа основная версия в деле об убийстве семьи отставного адмирала Лобанова.