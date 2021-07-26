Названа основная версия в деле об убийстве семьи отставного адмирала Лобанова

Названа основная версия следователей, которые ведут дело об убийстве на Бутлерова в Калининском районе Петербурга.

По версии следователей, 86-летний бывший контр-адмирал ВМФ Леонид Лобанов убил 84-летнюю жену Нэлли и 56-летнего сына Максима и ушёл на станцию, где попал под поезд, сообщает 78.ru со ссылкой на источник близкий к следствию.

После гибели мужчины в районе ж/д станции Ручьи 16 июля к нему заходили правоохранители, им никто не открыл. Никакого трупного запаха на тот момент ещё не было, поэтому никаких подозрений не возникло. Мотивы преступления пока остаются неясными.

Напомним, накануне изуродованные трупы жены и сына отставного адмирала Лобанова нашли ночью 25 июля. Соседи по дому заметили неприятный запах, исходивший из квартиры, и сообщили об этом дочери, которая живет в Мурманске — та обратилась в полицию.

Полицейские взломали дверь, и их глазам предстала чудовищная картина — у пенсионерки и её сына было перерезано горло и вспороты животы. Специалисты полагают, что убийство произошло несколько дней, а может и недель назад. При этом сам Лобанов погиб 16 июля под колесами электрички возле железнодорожной станции Ручьи. Документов у мужчины при себе не было, только нож.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал в ближайшее время найти преступника, причастного к жестокому убийству семьи адмирала в отставке Леонида Лобанова.