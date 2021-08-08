Шнуров прокомментировал просьбу Булановой помочь восстановить закон

Музыкант Сергей Шнуров отметил, что ему очень обидно за город Санкт-Петербург. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Музыкант Сергей Шнуров отметил, что ему очень обидно за город Санкт-Петербург. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Музыкант Сергей Шнуров прокомментировал просьбу певицы Татьяны Булановой помочь восстановить закон.

Ранее инициатива партии «Родина» о ленинградской надбавке для пенсионеров напугала петербургских чиновников.

В своем стиле музыкант ответил очередным стихотворением в 12 строк. Он отметил, что певица будто ждет, что после ее обращения Центральная избирательная комиссия забьется в кураже. Он считает, что ЦИК не отреагирует на просьбу Булановой. Об этом рок-исполнитель сообщил на официальной странице группы «Ленинград» «ВКонтакте».

«Таня, ты ведь взрослая уже, Мячик сдут, им не забить голов. Он утонет, как подлодка Курск. Ты в смятении, что видно по лицу», — пишет Шнуров в своем новом стихотворении.

Музыкант отметил, что ЦИК давно выбрал плохой путь, а Буланова теперь тоже в этой игре. Шнуров отметил, что ему очень обидно за город Санкт-Петербург.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Татьяна Буланова просит главу ЦИК помочь восстановить закон в Петербурге. Ей интересно, на каком основании к наружной агитации партии не допустили тысячи плакатов и баннеров.