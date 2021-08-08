Чешский журналист рассказал, чем его поразила Россия

Чешский журналист рассказал, чем его поразила Россия
Всего было восемь медведей. Фото: Pixabay

Чешский журналист Мирослав Ружичка посетил Камчатку и восхитился красотой региона.

Он отметил, что первым делом посетил Байкал и только потом поехал в Петропавловск-Камчатский, где прожил около трех недель. Об этом сообщает Reflex.

За это время журналист успел побывать на морской прогулке по Авачинскому заливу. Там же он встретил морских львов, тюленей, дельфинов и касаток. Самым запоминающимся моментом для него стала встреча с семейством медведей.

Он был в сплаве по реке Быстрая. Сначала он увидел одного медведя, затем на дереве появился еще медведь, а потом появились медвежата. Всего было восемь медведей. Для журналиста это было целое событие — увидеть зверей в естественной среде обитания.

Также журналист полетел на вертолете на озеро Курильское, посетил Долину гейзеров и Налычевские термальные источники.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в природном парке «Ергаки» в Красноярском крае отследили и застрелили медведя, убившего туриста накануне.

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