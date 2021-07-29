Напавшего на туристов медведя в Красноярском крае застрелили

В природном парке «Ергаки» в Красноярском крае отследили и застрелили медведя, убившего туриста накануне.

Следственный комитет России по региону и республике Хакасия отметил, что у хищника забрали биоматериал для экспертизы. На месте происшествия работает МЧС и органы, сообщает «Интерфакс».

27 июля, в среду, в парке «Ергаки» лесное животное убило туриста, троим путешественникам удалось спастись. Медведь напал на туристов утром.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в природном парке «Ергаки» в Красноярском крае медведь напал на группу туристов и загрыз одного из них. Как сообщили в пресс-службе нацпарка, несчастный случай произошел утром 27 июля в районе хребта Араданский. Хищник напал на четырех туристов, которые отправились на природу для получения разряда по спортивному туризму. Один из них погиб.