Медведь убил туриста в красноярском парке «Ергаки»

В природном парке «Ергаки» в Красноярском крае медведь напал на группу туристов и загрыз одного из них.

Как сообщили в пресс-службе нацпарка, несчастный случай произошел утром 27 июля в районе хребта Араданский. Хищник напал на четырех туристов, которые отправились на природу для получения разряда по спортивному туризму. Один из них погиб.

По данным «Интерфакса», погибший мужчина прибыл в Красноярский край из Москвы. Другим туристам удалось спастись. На место направили группу спасателей, сотрудников полиции, охотоведов и работников парка.

В нацпарке уточнили, что парк не следит за численностью медведей на территории Араданского хребта из-за отсутствия сил и средств.

Туристам рекомендовали отложить походы по национальному парку.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что месяц назад медведь напал на другую группу туристов национальном парке «Ергаки». Погиб 16-летний подросток.