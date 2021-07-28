Медведь убил туриста в красноярском парке «Ергаки»

Медведь убил туриста в красноярском парке &#171;Ергаки&#187;
Медведь напал на четырех туристов. Фото: pixabay

В природном парке «Ергаки» в Красноярском крае медведь напал на группу туристов и загрыз одного из них.

Как сообщили в пресс-службе нацпарка, несчастный случай произошел утром 27 июля в районе хребта Араданский. Хищник напал на четырех туристов, которые отправились на природу для получения разряда по спортивному туризму. Один из них погиб.

По данным «Интерфакса», погибший мужчина прибыл в Красноярский край из Москвы. Другим туристам удалось спастись. На место направили группу спасателей, сотрудников полиции, охотоведов и работников парка.

В нацпарке уточнили, что парк не следит за численностью медведей на территории Араданского хребта из-за отсутствия сил и средств.

Туристам рекомендовали отложить походы по национальному парку.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что месяц назад медведь напал на другую группу туристов национальном парке «Ергаки». Погиб 16-летний подросток.

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