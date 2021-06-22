В нацпарке в Красноярском крае медведь напал на туристов

В нацпарке в Красноярском крае медведь напал на туристов
Медведь напал на туристов. Фото: pixabay.com

Медведь напал на группу туристов национальном парке «Ергаки» в Красноярском крае.

Инцидент произошел на озере Медвежье. В результате происшествия погиб подросток, еще один человек получил травмы, сообщили в ГУ МЧС по региону.

В результате нападения медведя на туристическую группу из 13 человек пострадал и погиб ребенок 16 лет. Сейчас проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что дрессировщик отводил медведя в клетку, когда животное внезапно сняло с себя лапами намордник. Сперва он набросился на мальчика 12-ти лет, прижал его к себе и укусил за голову.

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