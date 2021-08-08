На Петербург за сутки обрушилась треть месячной нормы осадков

В Северной столице 7 августа выпала треть месячной нормы осадков.

Дождь в субботу дал Петербургу примерно треть месячной нормы осадков. Об этом сообщили 8 августа в Водоканале.

Предприятие отметило, что дожди пришли с юга. Так, более всего «пострадал» Пушкинский район, где зафиксировали 27 мм осадков. Еще до начала ливня в резервуарах главных насосный станций города уровень воды снизили до минимального.

В этот раз Водоканал также следил за опасными участками. Это касается и Парашютной улицы. Пока шел дождь, там работал насос мощностью 650 кубометров воды в час. Это помогло снизить нагрузку на местный коллектор.

Существует несколько причин, почему происходит затопление на данном участке. Первое это то, что жилой массив там окружает асфальт с низкой проницаемостью — это увеличивает нагрузку на канализацию. Второе, там есть естественный уклон, куда стекается во время дождя вся вода с прилегающей территории. Третье, существующая канализация может забиться мусором.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге после ливня протекла станция «Комендантский проспект».